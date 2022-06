Anoreksja seksualna może zabić związek. "Bardzo trudno było mi się podniecić, orgazmu nie miałam nigdy"

Taka moja natura

Według prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza w Polsce problem hipolibidemii dotyczy co czwartej kobiety w okresie aktywności seksualnej. – Z przeprowadzonych przez profesora badań wynika, że oziębłość seksualna dotyczy 25–37 proc. kobiet i 11–25 proc. mężczyzn. U płci żeńskiej w Polsce obejmuje to ok. 10 proc. w wieku do 24 lat i 67 proc. powyżej 45 lat oraz 10 proc. u płci męskiej w wieku do 24 lat i 67 proc. powyżej 60 lat – dodaje Wioletta Wójcik.