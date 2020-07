WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 30-06-2020 (14:44) Rzeczy używane - życie eko Ekologia stała się siłą, która napędza przemysł, działania przedsiębiorców, a także wynalazców i naukowców. W codziennym życiu niektórzy zapominają jednak o tym, co robić, aby być ekologicznym. Jednym z prostych sposobów jest kupowanie rzeczy używanych i korzystanie z lokalnych portali internetowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Ekologia - nowy sposób na życie Ekologia już od kilku lat jest uznawana za nowy sposób na życie, który może sprawić, że planeta nieco odżyje. W zgodzie z trendami ekologicznymi coraz więcej osób decyduje się na zakup rzeczy używanych i zmniejszenie swoich zachowań konsumpcjonistycznych. Podstawą życia eko jest traktowanie otaczającej przyrody z szacunkiem, a także rozpoznawanie prostych czynności, które mogą sprawić, że różne produkty nie zmarnują się. Właśnie dlatego osoby, które stawiają na trendy ekologiczne, starają się używać wody rozsądnie, nie kupują zbyt wiele produktów spożywczych na raz, a także poszukują mądrych sposobów na recycling. W ostatnich latach do łask wraca moda na rzeczy używane, w tym na ubrania, gadżety elektroniczne, zabawki oraz książki i meble. materiał klienta Rzeczy używane jako życie eko Zdecydowana większość rzeczy, a przede wszystkim ubrań i gadżetów elektronicznych, staje się bardziej ekologiczna, jeśli jest przez dłuższy czas w obiegu. Przemysł odzieżowy to ten sektor gospodarki, w którym najwięcej się konsumuje. Oznacza to, że przeciętny człowiek w Polsce chodzi na zakupy przynajmniej kilka razy w miesiącu, a z galerii handlowej wychodzi z nowymi bluzkami, sukienkami, spodniami lub butami. Po kilku miesiącach nowe rzeczy czasami lądują w śmietniku, ponieważ moda się zmienia, wchodzą nowe kolekcje na rynek. W ten sposób pojawia się problem z odpadami oraz czasem rozkładania się poszczególnych surowców. Podobnie sprawa wygląda w przypadku nowych smartfonów, komputerów oraz innych gadżetów elektronicznych. Warto zaznaczyć, że kłopotem nie jest tylko rosnąca liczba odpadów, ale także warunki, w których produkowane są ubrania oraz różne gadżety. W fabrykach zatrudnieni są zwykle wyzyskiwani pracownicy, dzieci, a dodatkowo na cierpienie narażane są zwierzęta (na których na przykład testuje się nowe kosmetyki). Właśnie dlatego podstawą ekologicznego, racjonalnego i zgodnego z naturą stylu życia, powinno być kupowanie rzeczy używanych. Chodzi tutaj zarówno o nowe ubrania, jak i telefony, książki, a także meble i inne sprzęty użytku codziennego. Takie produkty z łatwością można kupić na portalach lokalnych, takich jak Allegro Lokalnie. W ten sposób można wspierać nie tylko inicjatywy ekologiczne, ale także osoby z sąsiedztwa, które sprzedają swoje rzeczy. materiał klienta Dlaczego warto korzystać z lokalnych portali internetowych? Wybierając się do galerii handlowej lub do sklepów w centrach miast można wspierać głównie zagraniczne korporacje oraz duże polskie sieciówki. W ten sposób najwięcej zyskują najbogatsi, a więc te firmy, które osiągają spore przychody, a dodatkowo czasami wyzyskują swoich pracowników (na przykład przenosząc produkcję do krajów azjatyckich lub afrykańskich). Dużo lepszym pomysłem jest korzystanie z lokalnych portali internetowych, na których można znaleźć wiele ciekawych rzeczy używanych, a dodatkowo wesprzeć inicjatywy zwyczajnych osób, które sprzedają niechciane lub niepotrzebne dłużej rzeczy. Wśród najważniejszych korzyści związanych z zakupem ubrań, książek, mebli, gadżetów elektronicznych, na lokalnych portalach, można wyróżnić: • możliwość znalezienia prawie nowych i praktycznie nieużywanych rzeczy, których ktoś chce się pozbyć (na przykład nietrafionych prezentów lub produktów, które się znudziły),

• zakup niepowtarzalnych ubrań i książek, które są doskonałej jakości i były produkowane na przykład na rynek zachodni,

• odkrycie tzw. białych kruków, na przykład albumów ze zdjęciami zabytków, wyjątkowych torebek, świetnych zegarków,

• możliwość zakupu najlepszych marek, które w normalnych warunkach mogą być za drogie,

• wszystkie rzeczy dostają drugie życie, co jest ekologiczne, dobre dla środowiska,

• można oszczędzić sporo pieniędzy oraz czasu,

• zakup niepowtarzalnych ubrań i książek, które są doskonałej jakości i były produkowane na przykład na rynek zachodni,

• odkrycie tzw. białych kruków, na przykład albumów ze zdjęciami zabytków, wyjątkowych torebek, świetnych zegarków,

• możliwość zakupu najlepszych marek, które w normalnych warunkach mogą być za drogie,

• wszystkie rzeczy dostają drugie życie, co jest ekologiczne, dobre dla środowiska,

• można oszczędzić sporo pieniędzy oraz czasu,

• życie zgodne z podejściem „less waste", czyli dbanie o to, aby nie marnować surowców i materiałów. Bądź eko i kupuj rzeczy używane Polacy coraz częściej kupują i sprzedają produkty używane na lokalnych portalach. Oznacza to, że w Internecie można znaleźć naprawdę sporo ciekawych okazji. Oczywiście warto kupować tylko takie rzeczy, które naprawdę są potrzebne w domu. Nie należy decydować się na zakup rzeczy w bardzo złym stanie, na przykład bardzo zużytych i starych smartfonów lub konsol do gier, ponieważ mogą one stać się kolejnymi odpadkami. Niestety współcześni producenci nie zawsze dbają o życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i co rok wypuszczają nowe smartfony i smartwatche, a także decydują się na tworzenie takich produktów, które i tak po pewnym czasie trzeba będzie wymienić. Oczywiście na rynku funkcjonują startupy, które tworzą ekologiczne gadżety elektroniczne, dzięki którym możliwa jest redukcja emisji dwutlenku węgla nawet o 70%. Warto w takie gadżety inwestować, ponieważ są one trwałe i mają przed sobą przyszłość. materiał klienta Świetnym pomysłem jest jednak zakup używanych ubrań, torebek, a także zabawek, książek i gier, ponieważ są to rzeczy raczej trwałe. Jeszcze lepiej przedstawia się sprawa w przypadku mebli. Na lokalnych portalach internetowych można znaleźć sofy ze skórzanym obiciem, drewniane stoły i krzesła oraz świetnie wykonane łóżka oraz komody. Zamiast decydować się na zakup kolejnych mebli z płyty laminowanej lub fornirowanej, które zwykle są nietrwałe, lepiej kupić starsze, ale porządne meble z litego drewna lub rattanu. Bycie eko może wydawać się trudne, jednak w rzeczywistości to właśnie taki styl życia jest zgodny z naturą i znajduje się we krwi każdego człowieka. Wśród Polaków zwiększa się świadomość tego, co robić i jak się zachowywać, aby nie generować kolejnych ton odpadów. Niechciane rzeczy można sprzedać i jeszcze na tym zarobić, a poszukując książek, ubrań, czy mebli można zaglądać na lokalne portale i kupować świetnej jakości produkty. Artykuł sponsorowany