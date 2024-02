Rzucała się w oczy. O tej stylizacji trudno będzie zapomnieć

Co włożyć na wyjątkowy wieczór? Sukienka nie jest już jedyną słuszną opcją. Moda zaciera granice pomiędzy garderobą męską i damską, a androgyniczny styl z sezonu na sezon zyskuje coraz większe uznanie. Paradoksalnie ubrania z rodowodem w męskiej szafie podkreślają kobiecość w wyrafinowany sposób. To, co ukryte pod ubraniem budzi większą ciekawość niż wystawione bezpośrednio na pierwszy plan. Tylko spójrz na stylizację Pauliny Krupińskiej, która na premierze drugiej części "Diuny" wdrapała się na szczyt elegancji.