Rzuciła pracę w telewizji. Co robi Katarzyna Werner?

Karierę dziennikarską rozpoczęła wówczas w lokalnym oddziale TVP jako reporterka, a później prowadząca "Teleskopu". Po kilku latach przeniosła się do Warszawy, gdzie jej kariera nabrała tempa. Najpierw prowadziła poranne i popołudniowe wydania "Wiadomości" w TVP1.

Olga Legosz nową gwiazdą telewizji. Na co dzień "zaprzyjaźnia z autyzmem"

Olga Legosz nową gwiazdą telewizji. Na co dzień "zaprzyjaźnia z autyzmem"

Niestety kilka miesięcy po przeprowadzce wybuchła pandemia. Mimo to dziennikarce udało się przetrwać ten czas i do dziś z powodzeniem rozwija swój biznes.

Werner chciała zmienić swoje życie. Wizja mieszkania na pięknej, egzotycznej wyspie na pewno była kusząca. Ale to nie jedyny powód. Jak przyznała, do przeprowadzki skłoniła ją również sytuacja polityczna w kraju.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl