Idealna sukienka na randkę? Sprawdź, jaką wybrać, by czuć się pewnie i zrobić dobre wrażenie

Wymarzona sukienka na randkę powinna dobrze leżeć, zapewniać swobodę ruchów, podkreślać figurę i dodawać pewności siebie. Krój warto dopasować do swojego typu sylwetki, a kolor, materiał i wzór – do okoliczności. Krótka kreacja w swobodnym wydaniu sprawdzi się w małym bistro na ulubionej włoskiej pizzy, a długa sukienka na randkę zda egzamin na kolacji w drogiej restauracji. Wiele zależy też od efektu, jaki chcesz uzyskać, a przy tym ważne, by ubiór podkreślał twój styl i osobowość.