Cesarzowa-modliszka Zoe

Tańcowały dwa Michały

Wywodzącego się z chłopskiej rodziny z Paflagonii Michała czekał nie lada awans. Nieskrępowana już małżeńskimi więzami cesarzowa czym prędzej go bowiem poślubiła i ogłosiła cesarzem. Ich szczęście nie trwało jednak długo – i to bynajmniej nie ze względu na zaawansowany wiek Zoe. Choć Michał był od niej o przeszło 30 lat młodszy, to on zmarł jako pierwszy. Choć w zasadzie można się było tego spodziewać. Jak referuje Charlier:

"Uważa się, że [Michał] cierpiał na przepuklinę (to znaczy przewlekły obrzęk na ciele) oraz padaczkę. 10 grudnia 1041 roku, czyli siedem lat po ślubie, wyczerpany po zwycięskiej kampanii wojskowej przeciwko Bułgarom, Michał umarł w Konstantynopolu, w klasztorze św. św. Kosmy i Damiana. Miał wtedy zaledwie 31 lat!".