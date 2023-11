Krwawa hrabina Tarnowska

Psychologowie uważają, że była psychopatką niezdolną do empatii. Powielała schemat zastosowany w przypadku szwagra: rozkochiwała w sobie mężczyznę, przekonywała go do sporządzenia testamentu i doprowadzała do samobójstwa. Udało jej się to aż 13 razy. Nigdy nie ukrywała swojego postępowania. Była wręcz z niego dumna! Kolejnych kochanków prowadzała na groby poprzedników, ale żadnego to nie odstraszyło. Jeden z nich, 23-letni Władimir Sztark, zostawił takie oświadczenie: "Ręczę honorem i przysięgam na wszystko, co posiadam, że podczas mojego pobytu w Kijowie wykonam wszystkie rozkazy Marii Mikołajewny Tarnowskiej. Oświadczam również, że nie będzie to z mojej strony żadne poświęcenie i że nie żądam niczego w zamian. Zawsze będę działać w imię tej czystej miłości, która zawładnęła całym moim życiem".