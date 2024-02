Sympozjony – greckie libacje

Ulubioną rozrywką elit starożytnej Grecji były całonocne biesiady przy winie zwane sympozjonami, co dosłownie oznacza "wspólne picie". Biesiadnicy zbierali się o zmierzchu, by bawić się aż do rana. Ci, których los obdarzył najmocniejszą głową, mogli wręcz liczyć na specjalne nagrody w "konkursie bezsenności", ale przede wszystkim na podziw ze strony mniej odpornych przyjaciół. Na sam koniec sympozjonu, tuż przed świtem, gdy na niebie pojawiała się gwiazda poranna, biesiadnicy ruszali do swych domów przez miasto rytualnym korowodem, zwanym komos.