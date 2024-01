Średniowieczni mistrzowie ciętej riposty. 14 bezczelnych odpowiedzi na każdą okazję

1. Co odpowiedzieć, gdy ktoś śmieje się z tego jak wyglądasz?

Chłopak z Florencji szedł ulicą z wielką i najwidoczniej dziwnie wyglądającą siecią do płukania wełny. Z naprzeciwka zawołał do niego jakiś dowcipniś: "Na jakie łowy podążasz z tą siecią?". Nie brzmi to bardzo złośliwie, ale najwidoczniej florentyńczyk poczuł się do głębi urażony.