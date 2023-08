Buszująca w gwiazdach. W tamtych czasach kobieta-astronom budziła niepokój

Od dziecka interesowała się światem nauki. Jej ojcu spędzało to sen z powiek

Autorką "Uranii" była Maria Cunitz, najstarsza córka Marii von Schultz i doktora medycyny Henryka Cunitza ze Świdnicy. Przyszła na świat najpewniej pomiędzy 1609 a 1610 rokiem, choć do końca pewności nie ma, bo Maria starannie ukrywała datę swoich narodzin. Jedni przypisują tę zapobiegliwość niechęci Kunickiej do stawiania jej horoskopów, drudzy - kokieterii zbieżnej z przemyśleniem Wilde'a: "Nigdy nie należy ufać kobiecie, która zdradza swój prawdziwy wiek. Kobieta, która jest do tego zdolna, może wypaplać wszystkie inne sekrety".