Linda Hazzard - "Doktor głód"

Powróciła zatem do USA, do Olalla, gdzie założyła Linda Hazzard School of Health i pod przykrywką badań nad leczniczymi głodówkami potajemnie nadal praktykowała "medycynę". Trwało to do 1935 roku, gdy jej ośrodek spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Ostatecznie Linda stała się ofiarą własnego lekarstwa, gdyż zmarła w 1938 roku w wieku 70 lat w wyniku… zagłodzenia się. Co ciekawe, jej książka "Fasting for the Cure of Disease" do dziś cieszy się zainteresowaniem miłośników medycyny alternatywnej.