Siały postrach na morzu. Oto najgroźniejsze piratki

Ale wszystko, co dobre musi się skończyć. Po kilku zabójstwach, za którymi stała Sadie i jej gang, farmerzy północnej części Hudson Valley przystąpili do kontrofensywy. Zatrzymali członków gangu, gdy ci schodzili na brzeg North River po kolejnym splądrowaniu małego handlowego statku. Gang rozbito, to, co zostało, wróciło do doków w West Side i wkrótce całkowicie się rozwiązało.