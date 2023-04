Kobiety w służbie III Rzeszy. "Niemal każdą z nich kierował zwykły oportunizm"

Dzięki akcji szpiegowskiej przeprowadzonej przez Centrum Wiesenthala. Gdy w "New York Timesie" ukazał się artykuł pod tytułem "Była nadzorczyni gospodynią domową z Queensu", w Stanach Zjednoczonych wybuchła burza. Jednak musiało minąć ponad 10 lat sądowych przepychanek, by doszło do ekstradycji zbrodniarki do Niemiec. W 1980 r. skazano ją na dożywocie za zbrodnie ludobójstwa. Wyszła na wolność po 16 latach spędzonych w pojedynczej celi malowniczo położonego więzienia dla kobiet w Mülheim z powodu zaawansowanej cukrzycy.