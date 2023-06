Kupujesz parówki w Biedronce? Te omijaj szerokim łukiem

Parówki od zawsze budzą skrajne emocje. Jedni kochają je za smak i szybkość przygotowania, inni drżą z obawy, co też znajdą w środku. Parówki przez lata obrosły wieloma mitami, a wyobraźnię szczególnie rozbudzają dociekania, co oprócz mięsa dodają do nich producenci. Które parówki bez strachu możemy dodać do koszyka, a które lepiej omijać szerokim łukiem?