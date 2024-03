Maria Probosz. Zazdrosny partner zniszczył jej życie

Maria Probosz zapłaciła ogromną cenę za to, by spełnić swoje marzenia. Polskie kino nie miało jej zbyt wiele do zaoferowania. - Film to okrutny i wymagający kochanek. Dla filmu zrezygnowałam z teatru, poświęciłam życie prywatne, poczucie bezpieczeństwa. W którymś momencie zdałam sobie sprawę, że jestem tylko kimś w rodzaju call-girl – dziewczyny na telefon – wyznała w 1988 r., będąc u szczytu kariery. Nie przypuszczała, że jej telefon zamilknie już kilka lat później.