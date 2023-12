Poznali się na planie kultowego serialu. Odbiła męża Stalińskiej

- Zadzwoniłem do Łomnickiego i powiedziałem, że nie mogę wziąć tej roli, bo jestem strasznie zajęty – wspominał. Ugiął się dopiero, gdy ojciec jego narzeczonej, Barbary Hollender, powiedział niedoszłemu zięciowi, że jeżeli nie zagra w "Domu", to nie ma po co pokazywać się u niego w domu. W czasie stanu wojennego Tomasz Borkowy wyemigrował w 1982 r. do Wielkiej Brytanii. Kiedy wrócił, zagrał w kolejnych seriach "Domu". Oglądalność osiągnęła ponad 15 milionów widzów!