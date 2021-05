Jolanta Żółkowska była gwiazdą serialu "Dom". Na planie spotkała miłość swojego życia

Po latach aktorka otrząsnęła się z tragedii i zaczęła żyć dalej. W rozmowie z magazynem "Świat&Ludzie" wyznała: "Trudno pogodzić się z taką tragedią. Nie mam żalu do losu. Wszystko, co w życiu zrobiłam, było po coś. (...) Trzeba pogodzić się z tym, że często nie mamy wpływu na to, co się stanie". Jolanta Żółkowska jest ciocią aktorki Pauliny Holtz.