Muzyczny camping w Lubaniu. O tej kultowej imprezie mało kto pamięta

Mieszkańcy Lubania ze zgorszeniem przekazywali sobie opowieść, jakoby kompletnie nagie hipiski kąpały się w miejskiej fontannie, a lokalni działkowcy poszli na skargę do władz, że uczestnicy imprezy zniszczyli im trawniki i rabatki. Choć w roku 1981 udawało się zrobić rzeczy nigdy wcześniej i długo potem niemożliwe, trzeciej edycji Muzycznego Campingu w Lubaniu już nie było. Za to menadżerowie zespołów muzycznych i producenci Jacek Sylwin oraz Walter Chełstowski, uczestnicy lubańskich Campingów, rozkręcili niemrawy festiwal w Jarocinie, zmieniając go w najważniejsze wydarzenie muzyczne lat 80. Ale to już całkiem inna historia.