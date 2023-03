Mnich, który sprzedał swoje ferrari, wstaje o piątej rano

Klub 5 rano

Idea książki "Klub 5 rano" (w oryginale "The 5AM Club") zasadza się na na dwóch filarach: porannym wstawaniu i zmianie nawyków. Robin Sharma twierdzi, że "szczęśliwy poranek zmienia wszystko", a optymalną porą, by zacząć dzień jest piąta rano. Nie chodzi jednak tylko o to, żeby wstać przed wschodem słońca, bo wiele osób przecież wstaje o tej godzinie do pracy i nie osiąga ani sukcesu, ani szczęścia w życiu. Kluczowy jest sposób wykorzystania tej pierwszej godziny, nazwanej Godziną Zwycięstwa.

"Moc wczesnego wstawania naprawdę wiążę się z codziennym stosowaniem Formuły 20/20/20" - czytamy w książce. A ta magiczna formuła to podzielenie porannej godziny na trzy moduły: ruch, refleksja, wzrost.

Nie wiem, ile znacie osób, które świadomie i z chęcią zrywają się o piątej rano, aby mieć dla siebie godzinę, zanim wstaną np. inni domownicy, i zanim porwie ich wir życia. Taka pobudka to wyzwanie, totalna zmiana nawyków. I nikt nie snuje przed czytelnikami iluzji, że jest proste. Przez książkę wielokrotnie przewija się myśl, że sukces związany jest z trudem i determinacją.