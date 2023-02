"Ryczałam jak widziałam jakikolwiek film, gdzie są zdrady". Trauma po zdradzie – prawdziwe historie

- Po wypłakaniu się należy wziąć odpowiedzialność za siebie samych w tym związku i zacząć powoli uświadamiać sobie, co nas spotkało, co do tego doprowadziło i co będzie z nami dalej. Ważne, abyśmy mieli świadomość, że każdy związek po zdradzie można odbudować, lecz potrzebna jest zmiana postrzegania rzeczywistości i naszej emocjonalności. Jest to niezbędne, aby się uratować i aby wiedzieć, co dalej będzie z nami i ze związkiem. To uświadomienie sobie, kiedy jestem w relacji sprawczy, a kiedy ofiarny, będzie początkiem wychodzenia z kryzysu w związku, który doprowadził do zdrady i ogromnego cierpienia.