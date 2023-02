"Od dwudziestu pięciu lat nie przespałam ani jednej nocy". Boi się tylko jednej rzeczy

W nocy, gdy nie śpię, robię rzeczy, które nie budzą całego domu. Czyli myślę i czytam. Mąż chodzi spać jeszcze później niż ja. Mniej więcej wtedy, gdy ja już jestem po pierwszej nocnej pobudce. On ma mocny sen, więc gdy zapalę lampkę do czytania, nie przeszkadza mu to. Czytam głównie beletrystykę. Nie wiem, czy robię to bardziej dlatego, że lubię, czy dlatego, że coś muszę robić, gdy nie śpię. Nie mam jednego ulubionego gatunku. Czytam wszystko. Jak zaczynam jednego autora i mi się spodoba, to potem biorę wszystko po kolei, co napisał. Teraz czytam "Pokorę" Szczepana Twardocha.