To miał być ich wymarzony dzień. Wiadomość od orkiestry ich wystraszyła

Teściowa śpiewa

Wesele to dla wielu rodzin nie czas prezentacji, ale prawdziwego wesela. Czasami puszczają emocje, niekiedy atmosfera jest tak wspaniała, że choć ustalenia były inne: "Mamo, nie planujemy występów gości", mama postanawia zaśpiewać Love Is In The Air. - Byłam zaskoczona, kiedy moja teściowa, która śpiewa od lat w chórze, ale nie ma scenicznych ambicji, podeszła do mikrofonu i poprosiła o podkład muzyczny - opowiada Karolina. Brała ślub w Łodzi, który przełożony z powodu pandemii odbył się w grudniu ubiegłego roku. - Mój mąż, widząc to, po prostu się zagotował i wyszedł z sali. Ratowałam sytuację, dołączając do niej. Wiem, że chciała dobrze. Wyszło bardzo ładnie, co mąż po czasie przyznał - mówi.