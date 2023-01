Ukłucie zazdrości na własnym weselu? Tak tego unikniesz

- Nowy etap życia chciałam rozpocząć w takim ciele, jakie będę naprawdę lubiła. Nabrałam pewności siebie, czułam się piękna i zdrowa - opowiada fizjoterapeutka. - Miło było słyszeć niezliczone komplementy w dniu ślubu, widzieć dumę w oczach męża. Kiedy jednak na sali weselnej rozdzieliliśmy się, zauważyłam, że partnerka jego przyjaciela żywo z nim rozmawia, łapie go za rękę, kładzie dłoń na jego ramieniu, w jakiś sposób zawłaszcza, a on zdaje się być z tego zadowolony. Poczułam, że nogi się pode mną uginają - mówi Marta. Doszło do spięcia między nią a mężem. On nie rozumiał, o co jej chodzi, ale poczuł się urażony podejrzeniami o brak lojalności.