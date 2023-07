Wesele bez alkoholu. "Najlepiej zaskoczyć gości"

Zbudować nastrój

Nastrój buduje się zapachem, smakiem, estetyką, oświetleniem, muzyką. Dołożenie starań do trafnego wyboru gości, znalezienia pięknej przestrzeni, zadbanie o wygodę to podstawa każdego udanego wesela. Przyzwyczajeni jednak jesteśmy do myślenia, że alkohol jest obowiązkowy, muszą być toasty i pewnien rodzaj rozluźnienia, jaki wprowadzają napoje wysokoprocentowe.