Wesele po polsku. Biednych gości nie zapraszamy

Większość par młodych liczy po cichu, że wesele im się zwróci, co – jak zauważa Marta – w dobie inflacji jest mało prawdopodobne. Co więc stało się w ostatnim czasie weselnym trendem? – Po prostu, jak wiadomo, że ktoś nie ma kasy, to się go na wesele nie zaprasza. To tajemnica poliszynela, że się tak postępuje. Tak naprawdę praktycznie wszyscy tak robią, tylko nikt się do tego nie chce przyznać – twierdzi kobieta.