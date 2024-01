Czy zimą należy stosować krem z filtrem? Nie wszystkie kobiety o tym wiedzą

Skóra jest narażona na promieniowanie nie tylko latem, ale także w pozostałe miesiące i równie mocno można sobie zaszkodzić zimą, gdy zapomni się nałożyć krem na twarz, dlatego najlepiej stosować go każdego dnia przez cały rok. Niech ten nawyk wejdzie w rutynę i nie będziesz się zastanawiać nad tym, kiedy go nakładać. To twój kosmetyczny obowiązek! Dlaczego to jest aż tak ważne?