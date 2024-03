Nie nosisz stanika? O konsekwencjach nie mówi się głośno

Stanik najlepszym przyjacielem?

Wydawać by się mogło, że to mit, ale historie kobiet, które opowiadają o swoich doświadczeniach, są dowodem na to, że dobrze dobrany biustonosz powinien znaleźć się w szafie każdej z nas. Taki stanik będzie twoim najlepszym przyjacielem i nie będziesz chciała bez niego wychodzić z domu.