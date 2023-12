Strawberry make-up krok po kroku. Dziewczęco i z klasą. Czego chcieć więcej?

Pora na piegi! Do wykonania tych idealnych najlepiej skorzystać z brązowego eyelinera lub pisaka do brwi. Warto także sięgnąć po produkty, które stworzono stricte do piegów. Nanoś kropeczki tak gęsto, jak ci się podoba, a najprostszym kluczem do sukcesu, jest malowanie ich tam, gdzie w teorii opaliłoby cię słońce. Wisienką na torcie będą usta w odcieniu truskawkowym. Szminkę nanoś palcem i rozblenduj ją. Zapomnij o konturówce! Efekt ma być jak najbardziej naturalny. Opcjonalnie możesz nałożyć na usta błyszczyk.