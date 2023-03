Wypróbowała egzotyczną technikę. "Najlepszy orgazm w życiu"

W jaki sposób sprawić, by seks był jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem? Co jeśli do naszego związku wkradła się rutyna, a nam zależy, by na nowo rozbudzić namiętność? Trzy kobiety w rozmowie z Wirtualną Polską wytłumaczyły, jak pewne techniki wprowadziły do ich sypialni nową energię.