Jest "psim detektywem". Ma niemal 100 proc. skuteczności

Ale później jest gorzej. Zdarzało się, że pies niszczył rzeczy w domu, więc ktoś przywiązywał go do kaloryfera na 24 godziny i odwiązywał tylko, gdy wyprowadzał go na zewnątrz. Albo gdy ktoś trzymał psa na zewnątrz i wziął go na łańcuch, bo w pewnym momencie rozkopał ogródek. "Przecież dałem mu dwa hektary i on nie potrafi się sobą zająć?" - słyszę później. Nie, zwierzę nie jest zaprogramowane. Musimy go sami uczyć konkretnych zachowań i umiejętności, a to wiąże się z poświęcaniem czasu i finansów, które pochłania opieka weterynaryjna czy praca z behawiorystą.