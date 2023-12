Anna Tomaszewicz-Dobrska. Pierwsza polska lekarka była ofiarą szykan i niewybrednych ataków

Tylko prywatna praktyka

Anna Tomaszewicz musiała wyjechać aż do Petersburga, by tam walczyć o zatwierdzenie swojego dyplomu. Nie było to łatwe. Dopiero w czerwcu 1880 roku – trzy lata po ukończeniu studiów! – lekarka wróciła do Warszawy i otworzyła prywatną praktykę.