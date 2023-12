Noce poślubne Jagiellonów. Pierwszą, organizowano w katedrze. Druga zaczynała się przy świadkach

Zbyt ciężka korona

Królewskie małżeństwa zawierano co do zasady w niedzielę, w krakowskiej katedrze na Wawelu. Ślub trwał niemal cały dzień. Powolna procesja, kwieciste przemówienia dostojników, wielogodzinne nabożeństwo i rytuał zaślubin. Źródła potwierdzają, że wszystko to stanowiło wycieńczającą mieszankę, którą trudno było przetrwać.