Oto prawda o Jagielle. Tak zachowywał się w "sekretnym miejscu"

Dla wygody codziennego bytowania koronowanych głów bardzo ważne były tak zwane "miejsca sekretne", a więc toalety. Jest znanym faktem, że w dawnych wiekach często to nie wielcy panowie udawali się do ubikacji, lecz te ubikacje przychodziły do nich: w postaci służących, dźwigających kunsztowne nocniki wykonane z drogich materiałów. W zamku królewskim na Wawelu było jednak inaczej i to już w epoce późnego średniowiecza.