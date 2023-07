Sadystyczna obsesja przez tysiąclecia niszczyła życie kobiet. Dopiero 100 lat temu wezwano do walki z tym "kultem"

"Względy te nie powinny grać roli"

No właśnie, ze strony mężczyzn. Autor był święcie przekonany, że kobiety już wtedy podchodziły do sprawy o wiele mniej restrykcyjnie. Ceniły sobie dziewictwo "jedynie dlatego, że mężczyźni go pragnęli". I nawet to nie miało jego zdaniem żadnego sensu.