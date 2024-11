"Niewidoczne i niezwykle szkodliwe". Tak dostają się do organizmu

Substancje endokrynnie czynne to związki, które nie są wytwarzane przez organizm ludzki, a które zakłócają działanie naszego naturalnego systemu hormonalnego. Pisząc wprost: mogą prowadzić do rozwoju nowotworów, cukrzycy, otyłości i wielu innych chorób. Choć chemikalia znane pod skrótem EDC (z ang. Endocrine Disrupting Chemicals) są powszechnie szkodliwe, najbardziej narażone grupy to dzieci, młodzież, kobiety w ciąży i seniorzy.