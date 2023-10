Są demiseksualni. Co to oznacza dla ich partnerów?

"Więź, jaką osoba demiseksualna może nawiązać z kimś przed pociągiem seksualnym, może być romantyczna i może to być miłość, ale może to być także bezpieczeństwo lub poczucie, że łączy się z tą osobą na poziomie intelektualnym lub duchowym. Jest to tak indywidualne, że i dla każdej osoby będzie to coś innego." - tłumaczy Grace.