Czym jest asystencja seksualna? W Polsce to wciąż marzenie

Psycholożka zaznaczyła, że rodzice wielokrotnie tłumią naturalne oznaki seksualności u swoich dzieci z obawy, że ta może się zbyt szybko rozwinąć. To często wynika z lęku, że dziecko może doświadczyć odrzucenia w przyszłości. Błąd polega na tym, że opiekunowie uważają, że "problem" seksualności sam zniknie. I chociaż częściowo wynika to z troski, jest to poważne przeoczenie.