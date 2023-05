Są już razem pół wieku. Niewielu wie, kim jest jego żona

Andrzej Grabarczyk to aktor znany przede wszystkim z roli Jerzego Chojnickiego w popularnej telenoweli "Klan". W przeciwieństwie do swojego ekranowego bohatera, który miewał romanse, Grabarczyk od prawie 50 lat jest szczęśliwym i wiernym mężem swojej żony Zofii. Jak sam przyznaje, to najpiękniejsze co dał mu los.