Są piekielnie bogate. Płacą za to wysoką cenę [OPINIA]

Życie na kilka domów

"Też mogłabym się poświęcić za takie pieniądze" – powiedziałby ktoś złośliwy. Ale czy na pewno? Życie z piłkarzem może wiązać się ze zmianą miejsca zamieszkania co kilka lat. Prowadząc taki tryb życia ciężko zbudować stabilną karierę i zadbać o własny rozwój. Trudnością jest też przystosowanie dzieci do nowej rzeczywistości – zmiana otoczenia co kilka lat, nowy język, nowy dom. To wymaga poświęceń. I znowu ktoś mógłby powiedzieć, że to całkiem przyjemne życie i możliwość podróżowania po świecie. Bez wątpienia, ale na dłuższą metę może to być trudne.