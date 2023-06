Są razem od 28 lat. Niewielu wiedziało, jak wygląda jego żona

W 2004 roku utwór "Pump It Up!" otworzył Danzelowi drzwi do międzynarodowej kariery, także w Polsce, gdzie wciąż występuje. Oprócz tego, że nie przestaje koncertować, często pojawia się w naszym kraju, który stał się dla niego niemal drugim domem. Ostatnio towarzyszyła mu ukochana żona Kathleen, z którą pojawił się w "Dzień dobry TVN".