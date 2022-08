Kim jest żona Roberta Makłowicza? Są małżeństwem od ponad 30 lat

Agnieszka i Robert Makłowiczowie są 30 lat po ślubie

Robert i Agnieszka Makłowiczowie wzięli ślub w 1991 roku w Krakowie. Była to ceremonia odprawiona w obrządku ormiańskim. Co to oznacza? Między innymi to, że trwała pięć godzin, a zamiast obrączek świeżo upieczeni małżonkowie założyli sobie na głowy korony. Ponadto ksiądz był zwrócony przodem do ołtarza i mówił po ormiańsku. Makłowicz zdecydował się na taką uroczystość, ponieważ jego przodkowie pochodzą z Armenii. I tak ich małżeństwo szczęśliwie trwa już od ponad 30 lat.