Są razem od blisko 20 lat. Historia miłości Izabeli Kuny i Marka Modzelewskiego

Izabela Kuna i Marek Modzelewski - miłość od pierwszego wejrzenia

Para poznała się przy okazji premiery sztuki "Koronacja" i jak wyznali w wywiadach, była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Odprowadzał mnie po próbach do domu, widziałam, że mu się podobam i on podobał się mnie. (...) Wspominając te nasze początki, mówię zawsze, że Marek był w podrywaniu natarczywy, a on na to, że się znowu tak bardzo nie broniłam. I dokładnie tak to było" - powiedziała aktorka w rozmowie z "Urodą Życia".