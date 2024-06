Byli "rzymskim małżeństwem". Nie każdy odnajdzie się w takim związku

Chociaż Piotr Szeląg i Lara Gessler ostatecznie się pobrali, to wcześniej jasno podkreślali, że nie zależy im na sformalizowaniu relacji.

Niestety, ma też wady: trudniejszy dostęp do kredytu, problemy w sytuacjach kryzysowych (np. brak dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera w szpitalu, jeśli nie załatwimy tej kwestii notarialnie) i brak automatycznego dziedziczenia. Mimo to, jak widać na przykładzie niektórych gwiazd, takie związki od lat mają się dobrze.