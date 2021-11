Są szczęśliwym małżeństwem. "Nie śpimy razem od ośmiu lat"

Frustracja i reakcja

Opisana sytuacja powtarzała się wielokrotnie, na co sfrustrowani małżonkowie postanowili zareagować. "Przenieśliśmy się do osobnych łóżek. Wszystko zmieniło się na lepsze. Mój mąż zaczął czuć się wspaniale. Teraz zasypia znacznie szybciej. Nie ma problemu z porannym wstawaniem, bo jest wypoczęty. Co więcej, robi nam śniadanie, a do pracy idzie szczęśliwy. I tak żyjemy już od ośmiu lat" - podsumowuje bohaterka artykułu "Bright Side".