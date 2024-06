Są w całej Polsce. Wysysają z roślin cenne soki

Jeśli zauważyłaś, że po twoim ogrodzie poruszają się drobne, czerwono-pomarańczowe owady, które swoim wyglądem przypominają pająki, a na roślinach zaczynają pojawiać się pajęczyny, niestety najprawdopodobniej oznacza to, że twoje rośliny padły ofiarą przędziorków.

Wielkość przędziorków zazwyczaj nie przekracza 1 mm. Ich odwłok charakteryzuje się specyficznym, czerwono-pomarańczowym kolorem. Te maleńkie stworzenia żywią się sokami z roślin uprawnych. Jednym z najczęściej spotykanych przędziorków jest rubinowiec agrestowy. Wówczas, na liściach agrestu, pojawiają się białe przebarwienia, a one same zaczynają żółknąć, co negatywnie wpływa na kondycję rośliny.