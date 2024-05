Działa jak antybiotyk. Często mylimy go z chwastem

Spotkasz go na polu, łące, w lesie czy w parku. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy chwastem a stokrotką. Niech nie zmyli cię jego wygląd — boży chlebek to wyjątkowa roślina, która działa niczym naturalny antybiotyk.

Boży chlebek, babski serek czy guziczkowe ziele to tak naprawdę ślaz zaniedbany. Można spotkać go w lasach, parkach i na łąkach. Przypomina zwykły chwast, jednak w okresie kwitnienia pojawiają się na nim kwiaty, które wyglądają jak malwa.

W liściach, łodygach i kwiatach rośliny kryje się wiele cennych substancji odżywczych, które wspierają prawidłową pracę układu odpornościowego i pokarmowego. Jak włączyć go do swojej codziennej diety?

Wygląda jak chwast. To zródło wielu cennych witamin

Ślaz zaniedbany to roślina należąca do rodziny ślazowatych. Kwitnie od czerwca do września. W tym czasie pojawiają się na nim drobne kwiaty, które do złudzenia przypominają kwiaty malwy. W pozostałe miesiące wygląda jak zwykły chwast.

Możesz kojarzyć ją z dzieciństwa, bowiem roślina wydaje owoce przypominające okrągły chleb. Wiele osób zajadało się nimi w trakcie beztroskiej zabawy na podwórku.

Ślaz ma niewielkie wymagania glebowe, dlatego też rośnie wszędzie. Spotkasz go w trakcie spaceru po lesie, parku czy łące. W czasach PRL-u roślina cieszyła się ogromną popularnością. Wykorzystywano ją do przygotowania prozdrowotnego naparu, który leczył grypę, przeziębienie, a także dolegliwości żołądkowe.

Zbierz i zalej wrzątkiem. Twój brzuch ci za to podziękuje

Łodygi, liście i kwiaty bożego chlebka to bogactwo wielu cennych substancji odżywczych. Można jeść je na surowo (np. w sałatce), wykorzystać jako dekorację deseru bądź tortu lub przygotować z nich prozdrowotny napar. Wystarczy, że posiekasz roślinę, zalejesz ją wrzątkiem i poczekasz, aż nieco ostygnie.

Napar ze ślazu zaniedbanego działa detoksykująco, antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Warto pić go w trakcie przeziębienia lub grypy, także tej żołądkowej. Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego, a także łagodzi przebieg zatrucia i biegunki. Można też wykorzystać go jako tonik do skóry tłustej i trądzikowej, bowiem złagodzi zmiany skórne i organiczny nadprodukcję sebum.

