Są wygodne i stylowe. Agnieszka Dygant już nosi buty idealne na jesień

Kiedyś kalosze nosiło się jedynie wtedy, gdy jesienne, deszczowe dni były bezlitosne. Teraz ta zależność straciła na znaczeniu. To obuwie można nosić bowiem jako zamiennik oficerek, kozaków i kowbojek . Kalosze świetnie współgrają zarówno z kurtkami-wiatrówkami, jak i eleganckimi płaszczami. Te buty są absolutnym niezbędnikiem w jesiennej garderobie. Nie tylko są wygodne i niesamowicie praktyczne , ale również bardzo stylowe.

Czarne kalosze to must have na jesień