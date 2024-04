Sablewska miała ją odmłodzić. Reakcja rodziny mówi wszystko

Maja Sablewska powróciła z programem "10 lat młodsza w 10 dni". Jedną z uczestniczek najnowszej edycji była 44-letnia Ania. Jej metamorfoza nie za bardzo przypadła do gustu internautom, jednak zachwyciła rodzinę i samą kobietę. Tu reakcja była nie do podrobienia. "To jest szaleństwo, które absolutnie mi pasuje" - mówiła bohaterka programu.