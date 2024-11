Sablewska odmieniła jej wygląd. Po dawnym wizerunku 44‑latki nie ma już śladu

"10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską" to program, który emitowany jest na antenie Polsat Cafe. To właśnie w nim pod czujnym okiem Mai Sablewskiej bohaterki całkowicie zmieniają swój wygląd. Przemiany wiążą się nie tylko z tym, jak się prezentują, ale również czują. Nie ukrywają, że metamorfozy często dodają im pewności siebie. Tak było też w przypadku Marleny Lesterowicz.

Pochodząca z Dęblina 44-latka postanowiła zgłosić się do programu, by specjaliści pomogli jej znaleźć swój styl. Szybko okazało się, że eksperci w pełni stanęli na wysokości zdania. Kobieta zyskała nie tylko nową fryzurę, ale również zadbano o jej uzębienie, którego wcześniej bardzo się wstydziła. W połączeniu z nowymi stylizacjami, stała się zupełnie inną kobiet.

Program "10 lat młodsza w 10 dni" budzi ogromne emocje. Wszystko przez metamorfozy, jakie przechodzą uczestniczki. Niestety widzom nie każda z nich się podoba. Jakiś czas temu było nawet głośno o kobiecie, której również nie przypadło do gustu to, co zobaczyła w finale odcinka, w którym wzięła udział.

