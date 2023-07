Znęcały się nad nim zakonnice. Sąd przyznał mu pół miliona odszkodowania

Rekordowe odszkodowanie dla pana Pawła

Po opublikowaniu przez Justynę Kopińską reportażu zgłosił się do niej adwokat Przemysław Rosati. Prawnik chciał zająć się sprawą pana Pawła i wywalczyć dla niego odszkodowanie za wszystko to, co spotkało go w dzieciństwie.